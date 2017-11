Ratgeber Einbruchschutz So machen Sie Haus und Wohnung sicher

So einfallsreich Einbrecher vorgehen, so individuell angepasst muss auch die Vorbeugungsstrategie sein, um sich auf Dauer wirksam zu schützen, empfiehlt die Polizei. Gerade wenn man vielleicht weit weg seinen Urlaub genießt, haben die Ganoven meist leichtes Spiel. Und das liegt häufig nicht am Können der Einbrecher, sondern auch an den schlecht getroffenen Vorkehrungen. Wir möchten Ihnen Tipps geben, wie Sie Ihr Heim vor ungewünschten Gästen schützen.