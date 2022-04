Bevor einer Frau die Eizellen entnommen werden, ist die Einnahme von Hormonpräparaten nötig. Diese hormonelle Stimulation bewirkt, dass der Körper mehr Eizellen produziert. Diese werden der Patientin anschließend unter Vollnarkose über die Scheide entnommen, durch Zugabe von flüssigem Stickstoff schockgefroren und bei Temperaturen von minus 196 Grad Celsius eingelagert. Sobald sich die Frau für die Befruchtung der eingelagerten Eizellen entscheidet, werden sie aufgetaut, mit den Spermien des Mannes befruchtet und in die Gebärmutter eingesetzt.

Ein ideales Alter, um Eizellen zum Einfrieren entnehmen zu lassen, ist Reproduktionsmedizinern zufolge Anfang 30 bis 35. Denn in dieser Lebensphase sind die Eizellen normalerweise noch gesund. Zudem ist eine Patientin dieser Altersklasse in Sachen Lebensplanung und Kinderwunsch in der Regel gefestigter als jüngere Frauen.