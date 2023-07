In den sehr seltenen Fällen, in denen Solaranlagen in Brand geraten, bleibt der Schaden auch meist auf die Anlage beschränkt. Dass gleich komplette Häuser abbrennen, ist die Ausnahme.

Wer bei der Installation der Solaranlage spart, riskiert hinterher Ärger. Bildrechte: IMAGO / Rolf Poss