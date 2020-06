Am 20. Juni um 23.44 Uhr beginnt bei uns der astronomische Sommer. Kaum zu glauben, aber von nun an werden die Tage wieder kürzer!

Alljährlich lodern um den 21. Juni herum in Europa Sonnwendfeuer. Die Feiern erstrecken sich bis zum Johannistag, dem 24. Juni, - zu Ehren des heiligen Johannes des Täufers. Dieser Brauch ist seit dem 12. Jahrhundert belegt. Es wird gesungen, getanzt und gegessen! Wunderschönes Alpenglühen: Johannisfeuer brennen auf den Berggipfeln des Wettersteinmassivs. Bildrechte: imago images/Jan Eifert

Feuer begrüßen den Sommer und die Erntezeit

Die Feuer werden aus Freude darüber entzündet, dass der Sommer beginnt. Schon allein der Blick in die Glut soll Glück bringen, der Rauch vor Krankheiten schützen und die Asche - auf Feld gestreut - eine gute Ernte "befeuern". Denn die beginnt jetzt. Erdbeeren, Kirschen und Frühkartoffeln sind reif. Spargel wird nach dem 24. Juni allerdings nicht mehr gestochen, damit sich die Pflanze für das kommende Jahr erholen kann.

Strohpuppen gegen böse Geister

Vielerorts werden Stohpuppen verbrannt, um Dämonen zu verscheuchen und Unwetter abzuwenden. In Dänemark und Norwegen brennt beim "Sankt Hans Feuer" symbolisch eine Strohhexe mitsamt ihrem Besen und wird auf diesem Wege zurück auf den Harzer Blocksberg geschickt. In Bayern brennen oftmals erst am 29. Juni ähnliche "Petersfeuer". Mit Puppen gegen böse Geister. Bildrechte: dpa

Schweden: "Midsommar" vereint Freunde und Familie

Menschen in Skandinavien und dem Baltikum erleben Mitte Juni die "weißen Nächte", denn es wird kaum dunkel. Entsprechend ausgelassen sind die Feiern. Die Schweden tanzen um einen Maibaum-ähnlichen geschmückten Baumstamm, bevor auch dort die Sonnenwendfeuer entzündet werden. "Midsommar" gilt in Schweden als wichtigstes Fest nach Weihnachten. Mittsommerfest auf der schwedischen Insel Grasko. Bildrechte: dpa

Russland und Spanien: Der Sprung ins Glück

In Russland, Belarus, Polen und der Urakine feiern die Menschen die Sommersonnenwende erst am 7. Juli, weil sie sich nach dem gregorianischen Kalender richten. Nichtsdestoweniger lodern auch dort die traditionellen Feuer. Junge Paare springen sogar darüber hinweg! Den gleichen Brauch kennen die Spanier. Hier landet Ungeliebtes im Feuer. Und ganz Mutige springen darüber hinweg und wünschen sich etwas.

Ein bisschen Mut gehört schon dazu. Bildrechte: imago/ITAR-TASS

Die Feuerfeste in den spanischen Pyrenäen, die "Fallas del Pirineo", sind sogar Immaterielles Kulturerbe der UNESCO! Teilnehmer der Feste laufen mit großen brennenden Fackeln von einem Berg ins Dorf hinunter. Die Menschen feiern dann die ganze Nacht durch. Diese Fackelläufe symbolisieren je nach Ortschaft den Eintritt ins Erwachsenenalter, Reinigung oder Fruchtbarkeit.

Philippinen: Schlamm und Schweine im Kostüm

Reichlich bizarr feiern die Philippinen den Johannistag. Südlich von Manila werden hunderte Schweine gegrillt, kostümiert und durch die Straßen gefahren. Dank unzähliger Wasserpistolen, mit denen die Feiernden sich gegenseitig beschießen, bleibt niemand trocken.

In der Kleinstadt Aliaga beschmieren sich gläubige Katholiken mit Schlamm und hüllen sich in Bananenblätter. Diese Aufmachung soll an eine angeblich durch Regen verhinderte Hinrichtung von 14 Dorfbewohnern durch japanische Soldaten 1944 erinnern - für die Gläubigen ein Wunder Johannes des Täufers. Schamm und getrocknete Banenblätter gehören zum Johannistag auf den Philippinen dazu. Bildrechte: dpa

Wo Menschen sind im Sommer zu Festen versammeln, wird gegessen! So ist es kein Wunder, dass jetzt in Süddeutschland die Krapfen Hochsaison haben. Die Schweden mögen es etwas herzhafter: Zu den ersten frischen Kartoffeln reicht man Hering, Sauerrahm, Knäckebrot, Käse und ordentlich Schnaps! Zum Nachtisch gibt es Erdbeeren.

Den Mittsommer-Nächten wohnt etwas Magisches inne - so gaubt man. Heilkräuter, die jetzt gesammelt werden, sollen eine stärkere Wirkung haben. Der Volksmund nennt diese Kräuter "Johanniskräuter". In Schweden und Lettland schmückt man Mensch, Tier und Haus mit Kränzen aus Blumen und Gräsern. Echtes Johanniskraut Bildrechte: IMAGO

Blumen pflücken für den Zukünftigen