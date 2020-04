Traumhaft: die Alhambra in Spanien

Traumhaft: die Alhambra in Spanien Bildrechte: imago images / Design Pics

Eine italienische Firma hat eine besonders pfiffige Idee für den Sommerurlaub am Strand: Urlauber halten sich in quadratischen Plexiglas-Boxen auf. Der Plastik-Schutzwall ist zwei Meter hoch und hat einen Eingang. Die Seiten sind jeweils 4,5 Meter lang. Zwei Liegestühle und ein Sonnenschirm sollen problemlos reinpassen. Mit den Boxen sollen Touristen am Strand liegen können und die Gefahr einer Corona-Infektion gering gehalten werden. Bleibt nur die Frage, wie man den nötigen Abstand wahrt, wenn viele Menschen gleichzeitig ins Meer rennen, um zu plantschen.