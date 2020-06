Sommerurlaub 2020 Corona-Urlaub: In Deutschland bleiben oder doch ins Ausland reisen?

Hauptinhalt

Ins Ausland reisen - oder lieber in Deutschland Urlaub machen? Eine Frage, die derzeit viele Menschen umtreibt. Wie Sie es in diesem Jahr mit dem Sommerurlaub halten, das möchten wir von Ihnen in einem Voting auf unserer Facebook-Seite wissen. Außerdem die aktuellesten Informationen in Sachen Reisewarnungen, Urlaub in Spanien und Italien sowie Geheimtipps für diejenigen, die für die schönste Zeit des Jahres in der Heimat bleiben.