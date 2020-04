Vorerst bis zum 19. April sind Nord- und Ostsee vom Tourismus abgeschnitten, die Inseln in Schleswig-Holstein abgeriegelt. Doch egal ob Schwarzwald, Lüneburger Heide oder Berchtesgadener Land - Übernachtungen mit touristischem Hintergrund in Hotels oder Ferienwohnungen sind untersagt. Eine Verlängerung der strengen Reisebeschränkungen kann nicht ausgeschlossen werden.

Innerhalb Deutschlands bleiben die meisten Campingplätze bis auf weiteres geschlossen. Außerhalb Deutschlands gibt es teilweise noch offene Campingplätze in Ländern mit milderen Vorschriften wie den Niederlanden. Allerdings wird an der Grenze streng kontrolliert und Urlaubsfahrten sind nicht erwünscht. Außerdem ist für Rückkehrer nach Deutschland eine 14-tägige häusliche Quarantäne vorgeschrieben. Das Zelten außerhalb gelisteter Campingplätze ist in ganz Deutschland bis auf einige wenige Ausnahmen ebenfalls verboten.