Corona-Forschung Jeder fünfte junge Corona-Patient leidet unter Spätfolgen

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus steigt - auch in Deutschland. In sogenannten Risikogebieten, wie mittlerweile ganz Berlin, sollen vor allem illegale Partys und Feiern junger Menschen dafür verantwortlich sein. Denn ihnen, so glauben viele, kann eine Corona-Infektion nichts anhaben. Das sieht Virologin Melanie Brinkmann anders. Laut aktuellen Studien soll auch bei jungen Infizierten jeder fünfte Patient mit Spätfolgen zu kämpfen haben.