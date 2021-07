In Spanien und den Niederlanden steigen die Zahlen der Neuinfektionen mit dem Coronavirus sprunghaft an. Spanien meldet aktuell eine Sieben-Tage-Inzidenz von 385, die Niederlande von 361 (Stand: 23. Juli). Ähnlich sieht es in der Kaukasus-Republik Georgien aus.



Jetzt haben Bundesregierung und Robert-Koch-Institut (RKI) reagiert und die betroffenen Länder und Regionen ab Dienstag, 00:00 Uhr als Hochinzidenzgebiete eingestuft. Bislang galten sie als einfache Risikogebiete. In Spanien betrifft das auch die Balearen, inklusive der beliebten Ferieninsel Mallorca, und die Kanaren. Vor allem für nicht geimpfte Urlauber ist das nicht unproblematisch.