Experten warnen, dass Spanien kurz vor seiner vierten Corona-Welle steht - trotz Fortschritten bei den Impfungen. Denn da noch nicht einmal die Hälfte aller Einwohner - und Urlauber - geimpft sind, hat besonders die ansteckende Delta-Variante leichtes Spiel. Am 8. Juli lag die landesweite Inzidenz bei knapp 190!

Mitten in der Urlaubssaison hat Deutschland ganz Spanien daher am 9. Juli zum Corona-Risikogebiet eingestuft. Was aber wird nun aus dem Badespaß auf der beliebten Balearen-Insel Mallorca oder den Kanarischen Inseln?