Die Menstruation bedeutet für viele Schmerzen, Abgeschlagenheit, Antriebslosigkeit. Sich einmal im Monat deswegen krankschreiben zu lassen, kommt für die meisten dennoch nicht in Frage. In Spanien ist das jetzt auch nicht mehr nötig. Das Land hat den Menstruationsurlaub per Gesetz festgeschrieben. Menstruierende Menschen dürfen sich künftig mehrere Tage pro Monat freinehmen, wenn das nötig ist. Damit übernimmt das Land eine Vorreiterrolle in Europa.