Sobald erste Anzeichen einer Schwangerschaft bemerkt werden, greifen viele Frauen zu einem Schwangerschaftstest. Ein paar Tropfen Urin genügen, um den Anstieg des Schwangerschaftshormons Beta-HCG nachzuweisen. Mittlerweile sind die meisten Schwangerschaftstests sogar so empfindlich, dass man sich bei der Anwendung an keine bestimmte Tages- oder Nachtzeit mehr halten muss.



Der "Salistick" des israelischen Start-ups "Salignostics" soll das Prozedere sogar noch einfacher gestalten. Denn was viele bisher nicht wussten: Das Schwangerschaftshormon ist nicht nur im Urin und Blut, sondern auch im Speichel nachweisbar.



Die israelische Firma "Salignostics" präsentiert einen Schwangerschaftstest, der mit Speichel funktionieren soll. Bildrechte: dpa