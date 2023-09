Die Lage in Libyen ist nach den Überflutungen verheerend: Mittlerweile ist von mehr als 5.300 Toten die Rede. Nach Angaben des Roten Kreuzes werden noch tausende Menschen vermisst, viele Gebiete sind von der Außenwelt abgeschnitten. Zahlreiche Opfer lägen noch unter Trümmern verschüttet oder seien ins Mittelmeer gespült worden. Wenn Sie für die Menschen in Libyen spenden möchten, finden Sie hier Hilfsorganisationen und Bankverbindungen.

"Aktion Deutschland Hilft" ist ein Zusammenschluss von 23 deutschen Hilfsorganisationen, darunter action medeor, ADRA, Arbeiter-Samariter-Bund, AWO International, CARE Deutschland, Habitat for Humanity, HELP - Hilfe zur Selbsthilfe, Johanniter-Unfall-Hilfe, Malteser Hilfsdienst, World Vision Deutschland, Der Paritätische (darüber aktiv: arche Nova, Bundesverband Rettungshunde, Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners, Hammer Forum, Handicap International, Help Age Deutschland, Kinderverband Global-Care, LandsAid, SODI und Terra Tech). www.aktion-deutschland-hilft.de

In der Nacht zum Montag haben Regenfälle in Libyen Tausende in den Tod gerissen. Laut dem ARD-Meteorologen Karsten Schwanke fiel stellenweise dreimal so viel Regen wie 2021 bei der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal.



Die unter jahrelangem Bürgerkrieg leidende Bevölkerung trifft die Katastrophe hart, besonders drastisch ist die Situation in der Hafenstadt Darnah. Die Internationale Organisation für Migration geht von mindestens 30.000 Obdachlosen allein in Darna aus. Aber auch andere Städte wie Al-Baida, el Merdj, Susah und Shahhat sind betroffen.