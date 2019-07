Das teilte das Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik (MPI-CBG) am Dienstag (09.07.) "mit großer Trauer und Bedauern" mit. An dem Institut hatte Eaton eine Forschungsgruppe geleitet. Der Todesfall werde von den Behörden noch untersucht, genaue Umstände und Hintergründe seien noch unklar.

Fest steht bislang, dass sie an einem Expertentreffen in der kleinen Hafenstadt Kolymbari teilgenommen hatte und am 4. Juli zu einer Wanderung aufgebrochen war, von der sie nicht wieder zurückkehrte. Wanderer fanden die Leiche in einer kleinen Grotte nahe der Ortschaft Maleme rund zehn Kilometer westlich von Kolymbari.