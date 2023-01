Nach dem Fund von Sprengstoff bei zwei 13-Jährigen in der Oberpfalz hat die Polizei weitere Details bekannt gegeben. Es besteht der Verdacht, dass die Kinder mit dem Sprengstoff eine schwere Straftat geplant hatten. Demnach soll einer der beiden Verdächtigen im Internet zu Amoktaten recherchiert haben, sagte ein Polizeisprecher.

In Chat-Gruppen soll sich einer der Jungen beispielsweise damit befasst haben, wo bei der Durchführung anderer Amoktaten Probleme aufgetreten seien oder wo die Täter gestoppt worden seien – offenbar, um das später zu vermeiden.

Die Verdächtigen sollen bereits einen bestimmten Ort als Ziel ins Auge gefasst gehabt haben. Welcher das ist, sagte die Polizei nicht. Im Falle der Umsetzung der Pläne wären aber mehrere Menschen gefährdet gewesen, so die Polizei.

Am Montag seien deshalb drei Wohnungen im Landkreis Neustadt an der Waldnaab durchsucht worden. Dabei fanden Beamte Sprengstoff und weitere verbotene Gegenstände. Handys und Computer wurden sichergestellt. Der Sprengstoff gehörte laut Polizei einem Angehörigen der Kinder, der aber wohl nicht in die Pläne involviert gewesen sei. Auch gegen den Mann werde jetzt ermittelt.