Nur wenige Minuten nach dem Schornstein sind am Mittag das Kesselhaus und der 110 Meter hohe Kühlturm des ehemaligen Steag-Kraftwerks in Lünen gesprengt worden.



Die Sprengungen verliefen nach Plan. Der 250 Meter hohe Schornstein war in einer sogenannten Faltung zu Fall gebracht worden. Dabei knickten - wie vorgesehen - der gemauerte obere Teil nach Westen, der untere Teil nach Osten ein.