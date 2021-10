Nicht erst für Karneval und Fasching, sondern auch schon für Halloween wird sich der enorme Einfluss der erfolgreichen Serie "The Squid Game" bemerkbar machen. Die Nachfrage nach Kostümen aus der südkoreanischen Netflix-Serie sei groß, sagte der Geschäftsführer des Kostümhändlers Deiters, Björn Lindert. In der Serie tragen Teilnehmer in einem tödlichen Spiel dunkelgrüne Trainingsanzüge mit Nummern drauf, außerdem gibt es Wächter in roten Overalls mit schwarzen Masken. Der Oberschurke wiederum ist schwarz bekleidet.

Schulen besorgt über "Squid Game" auf Schulhöfen

Nicht nur die Kostüme sind beliebt, sondern auch der Inhalte der Serie. So finden sich die scheinbar harmlosen Kinderspiele inzwischen auch auf deutschen Schulhöfen wieder. In einer Kita mit angeschlossenem Hort in Pinneberg bei Hamburg haben Kinder und Jugendliche die blutige Serie nachgespielt. In einem Brief an die Eltern warnte der zuständige Ansprechpartner der Kita vor der Serie. Sie sei "brutal, gewaltverherrlichend und insbesondere für Kinder verstörend", zitiert der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag aus dem Schreiben. Albträume, Ängste und psychische Probleme könnten die Folge sein. "Deshalb unser dringender Aufruf: Lasst eure Kinder nicht diese Serie sehen. Auch nicht, wenn ihr dabei seid." Die Serie ist mit der Altersfreigabe FSK 16 versehen.

Bildrechte: imago images/ZUMA Press

Kita-Sprecherin: "Eltern sind gefordert"

Eine Kitasprecherin sagte, es gehe um fünf- bis sechsjährige Kinder in Vorschulklassen und um Schulkinder bis 13 Jahre im Hortbereich. Sie verlangte von den Eltern mehr Verantwortung. "Hier sind Eltern gefordert, eine Schranke zu setzen für ihre Kinder." Kinder könnten die Brutalität und den in der Serie dargestellten gnadenlosen Konkurrenzkampf nicht verarbeiten. Es sei klar, dass auch kleinere Kinder Hintergrundwissen hätten und wohl mit Eltern oder größeren Geschwistern die Serie gesehen hätten. Kita-Erzieherinnen waren auf das Spiel aufmerksam geworden, als sich die Kinder gesagt hätten: "Ich töte dich". Die Kita suche nun das Gespräch mit den Eltern.

LKA ermittelt in Bayern

Auch in Bayern beschäftigt die Serie die Schulen. Nach Angaben des dortigen Landeskriminalamtes (LKA) waren an mindestens drei Grund- und Mittelschulen "Visitenkarten" aufgetaucht, die als Einladung zum "Squid Game" gelten. Das LKA spricht von "vereinzelten verdächtigen Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Fernsehserie". Es seien aber keine Fälle von Körperverletzungen oder Gewalttaten im Zusammenhang mit dem Spiel an bayerischen Schulen bekannt.

Bildrechte: imago images/ZUMA Wire

"Squid Game" die erfolgreichste Netflix-Serie

"Squid Game" ist die bisher erfolgreichste Netflix-Produktion. Dabei wird in neun Folgen die Geschichte von knapp 500 Menschen erzählt, die sich alle hoch verschuldet haben. Sie treten in scheinbar harmlosen Kinderspielen gegeneinander an, um ein Preisgeld in Millionenhöhe zu gewinnen. Doch der makabere Wettbewerb lässt keine zweite Chance zu: Wer es nicht in die nächste Runde schafft, wird umgehend getötet.

US-Schulen verbieten "Squid Game"-Kostüme

Um möglichen Problemen an Halloween vorzubeugen haben einige Schulen im US-Bundesstaat New York "Squid Game"-Kostüme verboten. Wie der Chef der Schulaufsicht des Schulbezirks Fayetteville-Manlius mitteilte, dürften die Kinder die Kostüme nicht tragen, "weil sie gewaltverherrlichende Botschaften vermitteln könnten". Am letzten Schultag vor Halloween kommen Schüler in US-Schulen häufig kostümiert zum Unterricht.