Ein Blick auf die kroatische Stadt Dubrovnik. (Archiv)

Riesige Kreuzfahrtschiffe, die dem fragilen Fundament der Lagunenstadt schaden, Touristenmassen, die sich durch enge Gassen drängen: Im Sommer 2017 demonstrierten mehrere tausend Venezianer gegen die "Enteignung" ihrer Stadt durch den Massentourismus - und gingen dabei im Trubel der Touristen beinahe unter.

Reisezahlen steigen

Die Zahl der Touristen steigt seit Jahrzehnten. Im Jahr 2017 wurden nach Angaben der World Tourism Organisation UNWTO weltweit mehr als 1,3 Milliarden grenzüberschreitende Reiseankünfte gezählt. 1950 waren es noch 25 Millionen. Die Deutschen sind ganz vorne mit dabei: Gemeinsam mit China und den USA war Deutschland 2017 eines der Länder mit den höchsten internationalen Tourismusausgaben. Besonders touristische Hotspots leiden zunehmend unter dem Besucheransturm. Ein Kreuzfahrtschiff bringt Touristen nach Venedig. (Archiv)

Venedig kostet Eintritt

Venedig hat inzwischen Konsequenzen gezogen: Den größten Kreuzfahrtschiffen soll die Zufahrt verweigert werden. Tagestouristen, die über Venedigs Brücken flanieren wollen, müssen schon seit Mai einen Obulus von drei Euro entrichten. Im nächsten Jahr steigt der Eintritt auf sechs Euro Eintritt. Danach - je nach Ansturm - auf bis zu zehn Euro. Es sei enorm teuer, Venedig instand und sauber zu halten. Dazu müssten auch Besucher ihren Beitrag leisten, so begründete Bürgermeister Luigi Brunaro die Maßnahme. Ab dem Jahr 2022 sollen Tagestouristen ihren Venedig-Trip sogar vorab buchen. Ohne Vorverkaufsticket müsse man zwar nicht draußen bleiben, der Besuch werde aber komplizierter. Boote und Gondeln auf dem Canal Grande von Venedig. (Archiv)

1.000 Euro Strafe fürs Kaffeekochen

Venedig geht deswegen schon länger strikt gegen Touristen vor, die sich danebenbenehmen oder an historischen Plätzen picknicken. Erst Mitte Juli mussten zwei Touristen aus Berlin fast 1.000 Euro Strafe bezahlen, weil sie sich einen Kaffee am Fuße der Rialtobrücke in Venedig gekocht hatten.

Dubrovnik will weniger Kreuzfahrtgäste

Neben Venedig leiden auch andere europäische Metropolen unter dem Massentourismus und ziehen ihre Konsequenzen. Im August 2017 kündigte die kroatische Stadt Dubrovnik einen Plan an, um die Zahl von 10.000 Kreuzfahrtgästen täglich zu halbieren. Die Unesco hatte bereits erwogen der Stadt den Titel "Weltkulturerbe" zu entziehen. Zuvor hatten Wissenschaftler errechnet, dass die schmalen Gassen der Stadt maximal 8.000 Touristen pro Tag verkraften könnten. Ein Kreuzfahrtschiff liegt im Hafen von Dubrovnik. (Archiv)

Amsterdam: Strafen, Vorschriften, Gebühren

Urlauber in Amsterdam müssen sich einschränken und bei Verstößen blechen. Führungen durch das Rotlichtviertel De Wallen sind ab kommendem Jahr 2020 komplett verboten. Die Begründung der Stadtverwaltung: Die Touren seien den Prostituierten gegenüber nicht respektvoll. Kreuzfahrt-Passagiere, die in Amsterdam an Land gehen, müssen seit diesem Jahr pro Tag und Kopf acht Euro Steuern zahlen. Und Alkohol trinken auf der Straße, Unrat auf die Straße werfen und Wildpinkeln kann in Amsterdam teuer werden. Die Strafen kassieren Ordnungshüter an Ort und Stelle - per Kartenlesegerät.

Kein Kofferrattern mehr in Rom?!