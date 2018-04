In einigen Bundesländern, wie z.B. Nordrhein-Westfalen, beschränkt sich die Pflicht zum Sachkundenachweis auf bestimmte Arten und Rassen von Hunden. In anderen Ländern, beispielsweise in Sachsen, haben nur die Halter die Sachkunde nachzuweisen, die einen "gefährlichen Hund" halten wollen. Dazu zählen American Staffordshire-Terrier, Bullterrier und Pitbull-Terrier.



In Hamburg wiederum gilt eine allgemeine Anleinpflicht. Davon werden nur Halter befreit, die mit dem Hund eine sogenannte Gehorsamsprüfung abgelegt haben. Darüber hinaus gibt es einige Gemeinden, in denen sich für Hundehalter die Hundesteuer ermäßigt, wenn sie über einen Hundeführerschein verfügen. Verpflichtend ist er dort jedoch nicht.