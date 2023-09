Chloë Grace Moretz

Schauspielerin Chloë Grace Moretz wurde bereits als Kind zum Star. Seit 2004 steht sie vor der Kamera - damals für Serien wie "Desperate Housewives" oder "My Name is Earl". Ein Leben im Rampenlicht - was nicht immer einfach war.



2016 wurde ein Paparazzi-Foto von Chloë geschossen, als sie sich gerade Pizza holte. Auf dem Foto wirken ihre Beine im Vergleich zum Oberkörper sehr lang – was viele zum Anlass nahmen, sich anonym im Netz über die Schauspielerin lustig zu machen. Aus dem Schnappschuss wurde ein Meme, das viral ging.



In einem Interview mit dem "Hunger"-Magazin erinnert sich Chloë Grace Moretz: "Ich saß einfach nur da und dachte: Dein Körper wird als Witz benutzt und es ist etwas, an dem ich nichts ändern kann."



Das Meme hat ihr Verhältnis zu ihrem eigenen Körper stark beeinflusst - so sehr, dass sie sogar in Therapie musste. Chloë Grace Moretz fühlte sich wohl in ihrem Körper – bis sich einige Social-Media-Nutzer über sie lustig machten. Bildrechte: Dehli News

Lili Reinhart

Lili Reinhart – bekannt für ihre Rolle in der Netflix-Serie "Riverdale" – hadert ebenfalls seit Teenager-Tagen mit ihrem eigenen Körper. Auf Instagram und Twitter teilt die Schauspielerin ihren Weg zu mehr Selbstliebe, spricht über Gewichtsschwankungen oder Hautprobleme. Was sie ihren Followern klar machen möchte: Eine Hauptrolle in einer international gefeierten Serie bedeutet nicht, perfekt zu sein! Einige finden sie zu dünn, andere wiederum zu dick: Lili Reinhart begab sich in Therapie, weil sie die ständigen Kommentare über ihr Aussehen verletzten. Bildrechte: dpa

Billie Eilish