In Nordrhein-Westfalen enden die Sommerferien, in anderen Bundesländern ist das in ein bis drei Wochen der Fall. Autofahrer, die am Wochenende in den Urlaub oder nach Hause reisen, werden stellenweise nur mit gedrosseltem Tempo vorankommen.

Wann sollte man fahren, um Staus zu vermeiden?

Der ADAC empfiehlt Urlauberinnen und Urlaubern, die mit dem Auto unterwegs sind, unter der Woche zu starten und das Wochenende möglichst zu meiden. Eng wird es vor allem am Freitagnachmittag, am Samstagvormittag und frühen -nachmittag sowie am Sonntagnachmittag.



Empfehlenswert ist auch eine Fahrt während der Nacht. Allerdings nur, wenn Konzentration und Sicherheitsgefühl mitspielen. Nachts ist zwar weniger Verkehr, dafür aber die Gefahr eines Sekundenschlafs umso größer.

Wer Staus meiden möchte, sollte möglichst nicht am Wochenende reisen. Bildrechte: IMAGO

Wo gibt es die meisten Staus?

Mit Staus ist laut ADAC vor allem auf folgenden Strecken (in beiden Richtungen) zu rechnen:

Fernstraßen zur Nord- und Ostsee

A 1/A 3/A 4 Großraum Köln

A1 Lübeck - Bremen - Münster - Dortmund

A2 Braunschweig - Hannover - Dortmund

A3 Passau - Nürnberg - Würzburg - Frankfurt - Köln

A 5 Basel - Karlsruhe - Frankfurt

A6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A7 Flensburg - Hamburg

A7 Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe - München - Salzburg

A9 München - Nürnberg

A45 Gießen - Hagen

A61 Ludwigshafen - Koblenz - Mönchengladbach

A93 Kufstein - Inntaldreieck

A95/B2 München - Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München

Noch immer Sperrungen wegen Flutschäden

Wegen der Überflutungsschäden sind in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz einige Bundes- und Landstraßen, aber auch Autobahnen bis auf Weiteres gesperrt oder nur erschwert passierbar.



Die Reparaturarbeiten auf der A1 und der A61 in Nordrhein-Westfalen können laut ADAC noch Monate andauern.

Die Stauprognose fürs Ausland

Auch eine Fahrt durchs benachbarte Ausland könnte beschwerlich werden. Brennpunkte sind unter anderem die Tauern-, Fernpass-, Brenner-, Karawanken- und Gotthard-Route sowie die Fernstraßen von und zu den italienischen, kroatischen und französischen Küsten. Ebenso könnte es in den dänischen, belgischen und holländischen Küstenregionen eng werden.



Auch auf den kleineren Zufahrtsstraßen der Ausflugsregionen der Alpenländer wird es voraussichtlich eher langsam vorangehen. In Österreich sind u.a. die Kärntner Seen, das Salzkammergut und der Neusiedlersee betroffen, in der Schweiz die Naherholungsgebiete der Kantone Tessin und Wallis.

Durch Personenkontrollen kann es an den Grenzen zu längeren Wartezeiten kommen. Bildrechte: dpa

Längere Wartezeiten an den Grenzen