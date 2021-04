In einer voraufgezeichneten Osteransprache äußert Bundespräsident Frank Walter Steinmeier Verständnis für den Unmut vieler Bürger über die Corona-Politik. Zum zweiten Mal in Folge fällt das Osterfest mehr oder weniger aus. Denn trotz Lockdown steckt Deutschland mitten in der dritten Corona-Welle.



Die Osteransprache von Frank-Walter Steinmeier wird am 3. April, ab 20:10 Uhr in voller Länge in Das Erste ausgestrahlt.