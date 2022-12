Fans von Himmels-Schauspielen haben schon sehnsüchtig darauf gewartet: Am 14. Dezember erreichen die Geminiden gegen 14.00 Uhr ihren Höhepunkt. Für Interessierte in Deutschland bieten sich auch die Nacht davor und danach für die Beobachtung an. Besonders vom 14. auf den 15. Dezember sind nach Angaben des Hauses der Astronomie in Heidelberg, je nach Aufhellung des Nachthimmels, 30 bis 60 Meteore zu sehen.