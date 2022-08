Die Ständige Impfkommission (Stiko), die für Impfempfehlungen in Deutschland verantwortlich ist, will die vierte Corona-Impfung, also den zweiten Booster, künftig nicht mehr nur Menschen ab 70 Jahren und Risiko-Gruppen empfehlen, sondern auch Personen im Alter zwischen 60 und 69. Das geht aus einer Beschlussempfehlung der Behörde hervor. Die Stiko würde damit den Empfehlungen der EU-Behörden folgen, die den zweiten Booster schon länger für diese Altersklasse empfehlen.

Bedingung soll sein, dass die erste Auffrischungsimpfung oder die letzte Corona-Infektion mindestens sechs Monate zurückliegt. Nur in "begründeten Einzelfällen" könne der Abstand auf vier Monate reduziert werden, steht in dem Papier zur Aktualisierung der Covid-19-Impfempfehlung. Und weiter: Allen Menschen ab fünf Jahren mit erhöhtem Risiko für schwere Covid-19-Verläufe wegen einer Grunderkrankung wie Immundefizienz, Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen werde ebenfalls eine vierte Impfung empfohlen.

Bundes-Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der schon länger für eine Viertimpfung für bestimmte Menschen unter 60 Jahren plädiert, begrüßte die Beschlussempfehlung der Stiko: Sie sei "ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung", schrieb er bei Twitter. Gute Nachrichten also für den Minister, der zuletzt immer wieder Kritik für den Entwurf des neuen Infektionsschutzgesetzes , den er gemeinsam mit Justizminister Marco Buschmann entwickelt hat, einstecken musste.

Die Impfungen gegen das Coronavirus ab Herbst können aller Voraussicht nach mit angepassten Impfstoffen stattfinden. Die europäische Zulassung der Impfstoffe gegen die Omikron-Varianten BA.1 und BA.5 ist im September zu erwarten, sagte Lauterbach. Am 1. September stehe dies für BA.1 an und am 27. September für BA.5. Am jeweiligen Tag darauf könnten die Vakzine ausgeliefert werden. "Die Bundesregierung hat beide Impfstoffe in auskömmlicher Menge besorgt", so Lauterbach weiter.