Eine Nachtschicht, an die man sich erinnern wird: Gegen 3.30 Uhr wird die Polizei Braunschweig zum Einsatz gerufen. Zwei 23-jährige Männer haben sich in den frühen Morgenstunden eine Irrfahrt durch die City erlaubt - mit einer geklauten Straßenbahn. Doch die Tram-Entführer kommen nicht weit.

Für alle, die sich nun fragen, wie um Himmels Willen man eine Straßenbahn klauen kann, hier eine kurze Aufklärung durch die Polizei: Laut Pressesprecher schlichen sich die beiden Männer in das Straßenbahndepot am Hauptgüterbahnhof und entwendeten dort die Tram. Danach seien die dreisten Diebe den Weichenstellungen folgend zunächst in die Weststadt und von da zurück in die Innenstadt gefahren - also einmal durch die komplette City. Wie es beiden gelungen war, die Straßenbahn überhaupt in Betrieb zu setzen, ist noch unklar.