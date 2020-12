Der absolute Gewinner in Deutschland sollte aber Apache 207 sein. Bei Spotify belegt er die Nummer Eins und die Nummer Drei der Album-Charts und ist nebenbei auch die Nummer Zwei der meist-gestreamten Spotify-Künstler. Bei Apple Music schaffen es gleich drei seiner Songs in die Top 10 der erfolgreichsten Lieder in Deutschland: "Roller", "Wieso tust du dir das an?" und "200 km/h".