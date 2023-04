Über die Osterfeiertage nach Paris? Für viele klang das bisher nach einer guten Idee - bis die landesweiten Proteste für Schlagzeilen sorgten. Nun scheint es zumindest in der französischen Hauptstadt etwas Entspannung zu geben: Die nach dem Streik der Müllabfuhr aufgehäuften Abfallberge schrumpfen langsam. 421 Müllautos seien laut Pariser Stadtverwaltung am Wochenende im Einsatz gewesen, doppelt so viele wie üblich. Außerdem schafften 50 Spezialfahrzeuge Abfall aus teils durch den Müll blockierten engen Straßen weg. Allerdings sind die Müllberge nur ein Problem von vielen: Weiter unklar ist, ob im Verkehrssektor, etwa auf den Flughäfen, weiter gestreikt wird.

Auch Israel-Urlauber sollten sich eventuell nach Alternativen umsehen: Im Zuge eines Generalstreiks kommt es auch zu erheblichen Beeinträchtigungen im Flugverkehr. "Ich habe den sofortigen Startstopp am Flughafen angeordnet", sagte der Leiter der Arbeitergewerkschaft am Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv. Es wird erwartet, dass die Entscheidung Zehntausende Reisende betrifft. Der Dachverband der Gewerkschaften in Israel hatte zuvor zu einem Generalstreik aufgerufen, um "den Wahnsinn" der umstrittenen Justizreform der Regierung zu stoppen.