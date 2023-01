Mit Sorge haben viele Menschen ins Jahr 2023 geblickt. Zwar sollen gleich drei Entlastungspakete das Leben weiterhin bezahlbar machen, dennoch bereiten die gestiegenen Preise Sorge - insbesondere im Hinblick auf die Strom- und Gasrechnung.



Nun die Wende: Die Großhandelspreise für Strom und Gas sind mit Jahresbeginn noch einmal deutlich gefallen. Was sind die Gründe dafür? Und was davon kommt wirklich beim Verbraucher an?