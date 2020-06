Doch so einfach ist es nicht. Voraussetzung ist immer, dass sich bei den anderen Strompreisbestandteilen nichts ändert und dass die Stromanbieter nicht an der Preisschraube drehen. Denn auch sie müssen die Netzentgelte bezahlen - und die steigen bedingt durch den Ausbau der Stromnetze vermutlich erheblich an. Schon vor Corona haben viele Versorger die gesunkenen Einkaufspreise am Strom-Markt nicht an die Kunden weitergegeben.