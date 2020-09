Laut "Financial Times" sollen gesunde, erwachsene Freiwillige einen potenziellen Impfstoff verabreicht bekommen. Anfang kommenden Jahres werden sie dem Bericht zufolge in London unter kontrollierten Quarantäne-Bedingungen dem Coronavirus ausgesetzt. Man arbeite mit Partnern zusammen, um mithilfe von "Human Challenge"-Tests die Entwicklung von Impfstoffen zu beschleunigen, bestätigte ein Regierungssprecher in London.