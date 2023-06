Insgesamt 1.000 Männer und 1.000 Frauen im Alter von 18-35 wurden befragt. Laut Angaben der Organisatoren wurde darauf geachtet, ein möglichst repräsentatives Bild abzugeben. So wurde in der Online-Befragung unterteilt in Altersgruppen, Schulbildung und Gebiete (Nord, Ost, Süd & West). Eine Aufschlüsselung der Kriterien in Zusammenhang der Antworten, wurde in dem Umfrage-Ergebnis nicht präsentiert. Ziel sei es gewesen, junge Menschen und deren Blick auf "Männlichkeit" zu verstehen.