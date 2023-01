An der Untersuchung, die Teil der "European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition" (EPIC) ist, war auch die Krebsabteilung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) beteiligt. Das internationale Forscherteam hat über 15 Jahre hinweg die Daten von mehr als 340.000 Männern und Frauen zwischen 35 und 65 Jahren aus neun europäischen Ländern ausgewertet.



Aus den Merkmalen Körpergröße, Gewicht, BMI, Taillenumfang, Hüftumfang und dem Verhältnis von Taille zu Hüfte leiteten die Forscher vier verschiedene Figurtypen ab. Diese Körperformen konnten wiederum mit 17 verschiedenen Krebsarten in Verbindung gebracht werden.

Menschen mit überdurchschnittlich viel Bauchfett haben ein Risiko für besonders viele Krebsarten. Bildrechte: IMAGO/Bihlmayerfotografie