Schule geschlossen - Schüler dürfen zu Hause bleiben

Praktisch bundesweit meldeten Feuerwehr und Polizei in der Nacht zum Donnerstag sturmbedingte Unwettereinsätze. Meldungen über schwerwiegende Zwischenfälle oder Unfälle waren die Ausnahme, in Niedersachsen wurde ein 37-Jähriger allerdings in seinem Auto von einem umstürzenden Baum erschlagen. Wegen der Unwetter-Gefahren wurde in ganz Nordrhein-Westfalen und in Teilen Bayerns und Niedersachsens der Schulunterricht abgesagt. Auch für Freitag sei das nach offiziellen Angaben wegen des unkalkulierbaren Risikos für die Schüler eine Option.

Auswirkungen auf Flüge und Flughäfen

Einschränkungen durch "Ylenia" gab es nicht nur beim Bahn-, sondern auch beim Flugverkehr. So hat der Flughafen Berlin-Brandenburg BER am Donnerstagmorgen die sogenannte Flugzeugabfertigung unterbrochen. Das bedeutet, dass wegen der starken Sturmböen keine Maschinen beladen beziehungsweise entladen werden und zunächst auch keine Passagiere in die Flugzeuge einsteigen konnten, wie ein Sprecher des BER sagte. Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt waren nach Betreiberangaben Verbindungen mit Berlin, München und Hamburg betroffen. Am Flughafen Hamburg fielen rund ein Dutzend Flüge aus.

Ein Flugzeug landet wegen "Ylenia" in Schräglage am Flughafen Hannover. Bildrechte: dpa

Geduld auf Kreuzfahrtschiffen und Fähren

Das Sturmtief zwang auch Schiffsreisende zur Geduld. Weil die Elbe derzeit für große Schiffe gesperrt ist, darf etwa das Kreuzfahrtschiff "Aidaprima" nicht wie geplant den Hamburger Hafen anlaufen, sagte eine Sprecherin der Hafenbehörde HPA. Auch der Fährverkehr wurde vielerorts vorübergehend eingestellt, etwa in Lübeck oder Rostock.

Sturmflut in Hamburg

In Hamburg wurde am Donnerstagmorgen der Fischmarkt überflutet. "Am Pegel St. Pauli wurde gegen 5.00 Uhr ein Wert von 1,98 Meter über dem mittleren Hochwasser (MHW) gemessen", sagte ein Sprecher des Sturmflutwarndienstes des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg. An der Nordseeküste spricht das BSH ab 1,5 Meter über MHW von einer Sturmflut. An der schleswig-holsteinischen Nordseeküste gab es in einigen Orten eine Sturmflut - in Husum etwa wurde ein Pegelstand von 1,64 Meter über dem mittleren Hochwasser gemessen.

"Ylenia" brachte Hamburg schwierigste Bedingungen für die Schiffahrt und eine Sturmflut. Bildrechte: dpa

Bis Donnerstagmittag zog das Orkantief weitgehend ab, nur in Teilen Ostdeutschlands und in höheren Lagen im Süden des Landes galten noch Unwetterwarnungen. "Ylenia" ist jedoch nur das erste von zwei dicht aufeinanderfolgenden Orkantiefs. Laut DWD wird nach einer zwischenzeitlichen Wetterberuhigung ab Freitagnachmittag "Zeynep" ebenfalls mit starkem Sturm erwartet. "Es zieht noch ein Orkan auf", sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes in Hamburg am Donnerstag. "Zeynep" könnte demnach in Teilen noch stärkere Orkanböen bringen als "Ylenia".