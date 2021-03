Die Menschen in Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein erwartet ein stürmischer 11. März. Laut Deutschem Wetterdienst ist im Flachland mit schweren Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten um die 100 Stundenkilometer zu rechnen. An der Nordsee, auf dem Brocken und bei kräftigen Regenschauern mit Gewittern kann es auch orkanartige Böen mit bis zu 110 km/h geben. Der DWD gab für die Küstengebiete in Niedersachsen und Schleswig-Holstein für den Donnerstagnachmittag eine Unwetterwarnung heraus.

Erste Ausläufer des Sturmtiefs Klaus waren bereits am Donnerstagmorgen an der Nordseeküste zu spüren. Die Städte und Fährbetriebe im Norden und Nordwesten Deutschlands haben sich auf den Sturm eingestellt und ihre Verbindungen angepasst. Mit einer Sturmflut wird allerdings nicht gerechnet.



In Hannover warnte die Stadtverwaltung vor dem Betreten der städtischen Wälder. Der Berggarten in Herrenhausen und der Stadtpark bleiben am Donnerstag geschlossen. Die Stadt Braunschweig sagte wegen des angekündigten Sturms Wochenmärkte ab.