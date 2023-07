Todesopfer in Deutschland

In Niedersachsen ist beim Durchzug des Sturmtiefs "Poly" eine 64-Jährige von einem umstürzenden Baum getroffen und tödlich verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, war die Frau am Mittwochnachmittag in Rhede im Emsland mit ihrem Hund spazieren. Sie wurde von einem entwurzelten Baum getroffen und starb noch vor Ort. Trauriges Ende eines Feuerwehreinsatzes: In Rhede konnten die Kameraden der Frau, die vom Baum getroffen wurde, nicht mehr helfen. Bildrechte: dpa

In Oldenburg fiel laut Polizei ein abgebrochener Ast auf einen städtischen Mitarbeiter und verletzte ihn schwer. Der Mann wurde von der Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht.

Fernverkehr der Bahn beeinträchtigt

Der Sturm insbesondere im Norden Deutschlands führt auch zu Beeinträchtigungen im Fernverkehr der Deutschen Bahn. Betroffen sind derzeit Verbindungen in die Niederlande, wie der Konzern mitteilte. Demnach fallen ICE-Züge zwischen Frankfurt und Amsterdam über Köln aktuell aus. Auch Intercity-Züge zwischen Berlin und Amsterdam über Hannover sind betroffen und verkehren derzeit nur zwischen Berlin und Bad Bentheim. Der niederländische Wetterdienst KNMI gab für vier Provinzen die höchste Sturmwarnung "Rot" heraus. Bildrechte: IMAGO/ANP

Tote Frau in den Niederlanden

In den Niederlanden ist wegen des Sturms eine Frau ums Leben gekommen. Sie starb nach Angaben der Polizei in der Stadt Haarlem in ihrem Auto, als ein Baum auf das Fahrzeug gestürzt war. Der Wetterdienst verhängte am Mittwoch für weite Teile des Landes angesichts von Windgeschwindigkeiten von bis zu 145 Kilometern pro Stunde die höchste Warnstufe. Die Bürgerinnen und Bürger wurden aufgerufen, in Häusern zu bleiben. Im niederländischen Haarlem hat "Poly" Bäume entwurzelt. In der Stadt starb eine Frau in ihrem Auto. Bildrechte: IMAGO/ANP

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Sturm- und Orkanböen im nördlichen Emsland und Ostfriesland bis zum Jadebusen. In der Region werden bis Mittwochabend Böen bis zu 130 Stundenkilometern erwartet. "Je küstennäher man ist, desto gefährlicher ist es", sagte ein Sprecher des DWD.

Aber auch im Landesinneren soll der Wind mit mehr als 100 Stundenkilometern über Bremen und Niedersachsen fegen. Menschen sollen möglichst nicht vor die Tür gehen, Parkanlagen und Wälder meiden, heißt es beim DWD. Sturmböen bis zu 130 km/h werden durch "Poly" erwartet. Bildrechte: dpa

Es werden auf jeden Fall Bäume umfallen und große Äste abknicken. Überhaupt alles, was lose ist, ist in Gefahr - vom Sonnenschirm bis hin zu Dachziegeln. Sprecher des Deutschen Wetterdienstes

Wegen des Sturms fallen einige Fähren zur Nordseeinsel Pellworm und den Halligen aus. Die Wyker Dampfschiffs-Reederei strich am Mittwoch alle nach 13 Uhr geplanten Abfahrten von und zu den Halligen. Am Nachmittag solle nur noch um 14 Uhr ein Schiff von Hooge nach Langeneß und Schlüttsiel und um 15.15 Uhr von Langeneß nach Schlüttsiel abfahren. Ist "Poly" ein Sturm oder sogar ein Orkan? Die Nordsee bei St. Peter-Ording war am Mittwoch auf jeden Fall ganz schön aufgewühlt. Bildrechte: dpa

Angesichts eines erwarteten hohen Einsatzaufkommens der freiwilligen Feuerwehren während des aktuellen Sturmtiefs hat der Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein Unternehmen um Nachsicht gebeten. "Wir bitten daher alle Arbeitgeber um Verständnis, wenn ehrenamtliche Feuerwehrangehörige durch das erhöhte Einsatzaufkommen nicht ihrer regulären Tätigkeit nachgehen können", sagte Landesbrandmeister Frank Homrich.

Der Landesfeuerwehrverband appellierte, Schwachstellen wie lose Ziegel oder Dachrinnen an Gebäuden zu sichern. Keller und Niedergänge sollten rechtzeitig vor eindringendem Wasser geschützt werden, wenn Überflutungsgefahr bestehe. "Achten Sie darauf, dass Rückschlagventile im Keller funktionsfähig sind", riet der Verband. Laub und Dreck sollen aus Wassereinläufen wie Gullys oder Abflussrinnen entfernt werden. Hinweisschilder am Strand von St. Peter-Ording warnen vor Hochwasser durch Sturmtief "Poly". Bildrechte: dpa

Gleich zu mehreren umgestürzten Bäumen auf der Autobahn 210 musste die Feuerwehr ausrücken. "An den Stellen beispielsweise bei Schacht-Audorf oder Bredenbek geht es nur im Schneckentempo vorbei", sagte ein Polizeisprecher. Betroffen sei die Strecke sowohl in Richtung Kiel als auch in Richtung Rendsburg.

Die Lage in Hamburg

Während des Sturmtiefs hat die Hamburger Feuerwehr in den Mittagsstunden mehr als 50 Einsätze verzeichnet. Es seien aber meist kleinere Einsätze gewesen - etwa Dachziegel oder Äste, die zu fallen drohten, sagte eine Sprecherin der Feuerwehr. Seit 11 Uhr gilt im Norden eine Unwetterwarnung, sie soll bis voraussichtlich 20 Uhr gelten. Viel Wind, aber kein Sturm-Chaos: In Hamburg blieb die Lage am Mittwoch ruhig. Bildrechte: IMAGO/Hanno Bode

Die Lage in Nordrhein-Westfalen

Durch Sturmtief "Poly" sind im nördlichen Münsterland Bäume umgestürzt und Äste auf Straßen gefallen. Insgesamt sei die Lage aber ruhig, sagten Polizeisprecher in mehreren Kreisen. In anderen Regionen Nordrhein-Westfalens verursachten Sturmböen zunächst keine größeren Schäden. In Dortmund wurde der Zoo wegen der Sturmwarnung vorsorglich am frühen Nachmittag geschlossen.

Im Kreis Steinfurt fielen mehrere Bäume auf kleinere Nebenstraßen und blockierten sie. Die Feuerwehr musste mit Kettensägen anrücken und die Hindernisse beseitigen. Nach Angaben der Einsatzkräfte gab es keine Verletzten.

Schleswig-Holsteins Forstministerium hat an die Menschen im Norden appelliert, die Wälder während des Sturmtiefs und auch in den kommenden Tagen nicht zu betreten. Es bestehe die Gefahr, von umstürzenden Bäumen oder herabfallenden Ästen getroffen zu werden, teilte das Ministerium mit.

In den Niederlanden gab es wegen "Poly" starke Verkehrsbehinderungen. In der Nordhälfte des Landes wurde der Bahnverkehr eingestellt, einige Autobahnen waren gesperrt, Schulen und Parks teils geschlossen, und in einigen Städten blieben die Busse in den Depots. Vielfach musste die Feuerwehr wegen umgestürzter Bäume ausrücken. Auch am Amsterdamer Flughafen Schiphol kam es zu starken Behinderungen. Mindestens 400 Flüge fielen aus. Am Nachmittag sollte sich die Lage laut Flughafen-Betreiber wieder normalisieren. Auch der Bahnverkehr in den Niederlanden war durch "Poly" erheblich gestört. Bildrechte: IMAGO/ANP