Wegen Sturmtief "Nadia", das mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 130 km/h über das Land fegte, sind Rettungskräfte in der Nacht auf Sonntag (30.01.) zu Hunderten Einsätzen in Nord- und Ostdeutschland ausgerückt. Meist ging es um Aufräumarbeiten wegen umgestürzter Bäume oder abgedeckter Hausdächer, im brandenburgischen Beelitz kam jedoch ein Fußgänger durch ein umstürzendes Wahlplakat zu Tode. Zudem wurden zwei Menschen in Bremen und im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte schwer verletzt.

Ausnahmezustand in Berlin

Der 58 Jahre alte Fußgänger aus Brandenburg sei nach Polizeiangaben bei einem Spaziergang mit seiner Freundin von dem 3,5 Meter mal 2,5 Meter großen Plakat am Kopf getroffen worden. In Bremen stürzte laut Feuerwehr ein umfallender Baum auf einen Fußgänger. Er sei schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden.

In Mecklenburg-Vorpommern wurde der Fahrer eines Leichtkraftrads schwer verletzt, als er in einen umgestürzten Baum fuhr. Insgesamt seien in der Region rund um Neubrandenburg zehn Fahrzeuge mit heruntergefallenen Ästen oder umgestürzten Bäumen kollidiert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zudem seien zahlreiche parkende Autos durch umstürzende Bäume beschädigt worden.

In Berlin rief die Feuerwehr am Sonntagmorgen den Ausnahmezustand aus und bat alle, bei Sturm und Gewitter im Haus zu bleiben. Wer im Freien von Sturmböen überrascht werde, solle in die Hockstellung gehen. Netzstecker und Antennenkabel von Fernseher und Computern sollten gezogen werden. In Brandenburg wurd eein 58 Jahre alter Fußgänger von einem Plakat erschlagen. Bildrechte: dpa

"Nadia" sorgt für Sturmfluten

In Hamburg kam es zu einer Sturmflut. Der Pegel lag bei seinem Höchststand 5,20 Meter über normalem Hochwasser, erklärte die Feuerwehr. Am Abend sei eine Schute gegen die Freihafen-Elbbrücke gestoßen und habe sich darunter verkeilt, weswegen die Autobahn 255 kurzfristig gesperrt worden sei. Zwei Menschen seien gerettet, das Schiff nach etwa sechs Stunden freigeschleppt worden.

Auch an anderen Küstenabschnitten gab es Sturmfluten. "Zwar nicht überall eine schwere Sturmflut wie in Hamburg", sagte eine Sprecherin des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH). Es sei aber die gesamte deutsche Nordseeküste betroffen gewesen. In Bremerhaven habe der Scheitelwert beispielsweise bei 2,14 Metern über dem mittleren Hochwasser gelegen. Das BSH rechnete auch am Sonntag noch mit Sturmfluten oder schweren Sturmfluten an den Küsten. An der Nordseeküste spricht man von einer Sturmflut, wenn das Hochwasser mindestens 1,5 Meter höher als normal aufläuft. Von einer schweren oder sehr schweren Sturmflut wird erst ab Werten von 2,5 beziehungsweise 3,5 Meter gesprochen.

In der Region rund um Kiel zählte die Feuerwehr seit Samstagmittag 387 sturmbedingte Einsätze. Meist habe es sich um umgefallene Bäume oder heruntergefallene Dachziegel gehandelt, erklärte die Feuerwehr am Sonntagmorgen. Die Einsatzkräfte rechnen damit, dass noch nicht alle Schäden gemeldet wurden. Die Zahl der Notrufe habe über Nacht leicht abgenommen, obwohl die Windgeschwindigkeit weiter hoch sei. Die Gischt der aufgepeitschten Nordsee überflutet bei Sturm einen Fähranleger. Bildrechte: dpa

Ausfälle und Verspätungen auf der Schiene

Die Deutsche Bahn hatte den Fernverkehr in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen am Samstagabend zwischenzeitlich ganz eingestellt. Später konnten die Fernzüge wieder anrollen. Am Sonntagmorgen kam es wegen Unwetterschäden jedoch noch zu Verspätungen und Zugausfällen.

Zwischen Hamburg und Ostseebad Binz konnten teilweise keine ICE oder Intercitys fahren, teilte die Bahn auf ihrer Internetseite mit, ebenso zwischen Binz und Berlin. Der Streckenabschnitt zwischen Bremen und Hamburg sei nur eingleisig befahrbar. Auch zwischen Rostock und Hamburg oder Berlin mussten Reisende mit Verspätungen oder Zugausfällen rechnen.

Auch im Regionalverkehr kam es wegen der Unwetterschäden auch am Sonntag noch zu Verspätungen und Ausfällen. Als Gründe nannte die Bahn vielerorts Bäume, die auf die Gleise gestürzt waren - oder Störungen der Oberleitung. Umgestürzte Bäume führten auf Straßen und Schienen zu Problemen. (Archiv) Bildrechte: dpa

Unwetterwarnung aufgehoben

Am Sonntagvormittag hob der DWD seine Unwetterwarnung auf. Bis zum späten Sonntagnachmittag ist den Angaben zufolge aber weiter mit Sturmböen zu rechnen.