Geimpft oder genesen shoppen 2G im Supermarkt - Kein Einkaufen mehr für Ungeimpfte in Hessen?

Statt Verschärfungen wie im vergangenen Jahr bringt der Herbst in diesem Jahr vielerorts Lockerungen in Sachen Corona mit sich. Eine große und vermutlich auch sehr umstrittene Neuerung gibt es dabei in Hessen.