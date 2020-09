Mit Hochdruck versucht das Corona-Ermittlungsteam, Infektionsketten nachzuvollziehen. Dies gestalte sich jedoch äußerst schwierig, wie Landrat Anton Speer dem Bayerischen Rundfunk mitteilte. Die hoch infektiöse 26-jährige Amerikanerin war nämlich in mehreren Lokalitäten in Garmisch-Partenkirchen unterwegs. Vermutlich hielt sie sich rund um das letzte Wochenende sowie am vergangenen Dienstag in einer Cocktailbar am Marienplatz und in einer irischen Kneipe am Rathausplatz auf. Dort sei sie mit zahlreichen weiteren Personen in Kontakt gewesen und als sogenannte "Superspreaderin" könnte sie zahlreiche Menschen angesteckt haben.