Zusammenhalten im Südwesten SWR-Benefiztag für den Aufbau nach der Flut

Der Aufbau in den vom Jahrhunderthochwasser 2021 betroffenen Regionen hat begonnen - und wird noch Jahre dauern. Deshalb sind die Menschen im Ahrtal, im Raum Trier, in der Eifel auch weiterhin auf Hilfe angewiesen. Am 10. September veranstaltet der SWR unter dem Motto "Für den Aufbau nach der Flut - #Zusammenhalten im Südwesten" einen Benefiztag in seinen Programmen.

Den Auftakt machte bereits am Vorabend (9. September) ein Benefizkonzert. Fast drei Stunden lang spielten Fury in the Slaughterhouse, Julia Neigel und Jupiter Jones vor 1.500 begeisterten Zuschauerinnen und Zuschauern in der Arena Trier.



Der Erlös aus den Tickets für das SWR Benefizkonzert wird zu 100 Prozent an das "Aktionsbündnis Deutschland Hilft" überwiesen und kommt den Flutopfern direkt zugute.