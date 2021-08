Impfungen gegen das Corona-Virus tragen nicht nur zur Eindämmung der Pandemie bei, indem sie Menschen vor eine Infektion schützen, sondern sie schützen die Geimpften im Normalfall auch vor schweren Verläufen. Die Wahrscheinlichkeit, sich nach einer oder zwei Impfungen, (je nach Impfstoff) mit Corona zu infizieren, ist äußerst gering. Unmöglich ist es allerdings nicht. Sogenannte Impfdurchbrüche werden immer häufiger beobachtet, auch wenn sich die Quote prozentual im minimalen Bereich bewegt.

Die Symptome von Geimpften unterscheiden sich dabei jedoch offenbar in ihrer Ausgeprägtheit und sind milder im Vergleich zu denen von ungeimpften Personen. Darauf deutet zumindest eine Symptom-Studie für Covid-19 aus Großbritannien hin. Bei der "Zoe Covid Symptom Study" dokumentieren mit Corona Infizierte laufend ihre Krankheitsanzeichen in einer App. Die Ergebnisse legen nahe, dass die Symptome sowohl bei Geimpften als auch Ungeimpften ähnlich sind, sich in Sachen Häufigkeit und Intensität bei einfach, doppelt oder nicht-geimpften Personen aber unterscheiden.