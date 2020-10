Wenn Sylvain Hélaine zum ersten Mal als Lehrer vor eine neue Klasse tritt, herrscht oft ungläubige Stille. "Wenn sie mich das erste Mal sehen, sind sie etwas schockiert, aber wenn ich mich vorstelle und sie sehen, dass ich ein Lehrer wie alle anderen bin, ist es cool", sagt der 35-Jährige. Helaine ist Grundschullehrer in Palaiseau bei Paris - und womöglich Frankreichs meist tätowierter Mann. Praktisch kein Teil an seinem Körper ist natürlich belassen; selbst die Zunge und das Weiße in seinen Augen hat er mit der Nadel traktieren lassen.