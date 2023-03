Wer von Zeit zu Zeit ein neues Tagesgeldkonto anlegt, kann hohe Zinsen kassieren. Bildrechte: imago/Jens Schicke

Was also tun? "Wir empfehlen in solchen Fällen das Gespräch mit dem Bankberater", sagt Sebastian Schick vom Vergleichsportal biallo. Bringt auch das nichts, sollte man sich ein Tagesgeldkonto mit besseren Konditionen bei einer anderen Bank suchen, so Schick im SPIEGEL-Interview weiter.