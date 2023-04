Finanzen Tagesgeld im Vergleich: So sichert man sich die steigenden Zinsen

In den letzten Jahren lief das Spiel so: Wer sein Erspartes einfach nur aufs Konto legte, bekam so gut wie keine Zinsen. 0,05 Prozent oder sogar noch weniger waren eher die Regel als die Ausnahme. Auch andere Anlageformen wie etwa das Tagesgeld warfen kaum etwas ab. Zumindest für Tagesgeld-Anlagen gibt es nun Licht am Ende des Tunnels.