Spritpreise Tankrabatt ab 1. Juni - schnell nochmal tanken oder abwarten?

Dass das Tanken ab dem 1. Juni billiger wird, ist Teil des Entlastungspakets der Bundesregierung. Denn die Spritpreise haben sich in den vergangenen Monaten stark erhöht, was nicht nur viele Bürgerinnen und Bürger, sondern auch das Handwerk oder die Logistikbranche vor Probleme stellt. Von Juni bis Ende August wird die Energiesteuer auf Kraftstoffe deshalb auf das europarechtlich mögliche Mindestmaß abgesenkt. Bei Benzin sinken die Steuersätze dem Bundesfinanzministerium zufolge um 35,2 Cent je Liter, bei Diesel um 16,7 Cent. Diese Ersparnis sollen die Tankstellen-Betreiber an ihre Kunden weitergeben. Gesetzlich verpflichtet sind sie dazu allerdings nicht.

Ein Haken: Tankstellen können Sprit und Diesel erst ab dem 1. Juni mit abgesenkter Energiesteuer einkaufen. Den Kraftstoff, der an den Tankstellen vorrätig ist, haben diese allerdings bereits im Mai gekauft - und damit zum alten Steuersatz. Diese Kraftstoffe müssen erst einmal (zu den alten Konditionen) verkauft werden. Wie schnell das geht, wird von der jeweiligen Tankstelle abhängen.



Auch der Zentralverband des Tankstellengewerbes weist darauf hin, dass Autofahrer nicht sofort mit sinkenden Spritpreisen rechnen können. Denn die wenigsten Betreiber können es sich leisten, "das teurer eingekaufte Benzin und den teurer eingekauften Diesel billiger anzubieten".



Die tagesaktuellen Preise einzelner Tankstellen zu vergleichen, dürfte sich also lohnen. Wer die günstigste Tankstelle in der Nähe ansteuern möchte, kann spezielle Apps zu Rate ziehen. Auf der Internetseite des Bundeskartellamts sind insgesamt 56 solcher Verbraucher-Anwendungen aufgelistet. Ihre Daten beziehen sie von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe des Bundeskartellamts.



Auch der ADAC bietet auf seiner Internetseite eine Suchfunktion für günstige Tankstellen an. Die Tankstellensuche gibt es unter dem Namen "ADAC Spritpreise" auch als App für IOS- und Android-Smartphones.