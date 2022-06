Steigende Preise Diesel, Benzin und Co. - Warum kommt der Tankrabatt nicht vollständig beim Kunden an?

Mit dem Versprechen, an der Zapfsäule weniger bezahlen zu müssen, ist der Tankrabatt Anfang Juni an den Start gegangen. Durch eine Steuersenkung sollten die Geldbeutel von Autofahrern deutlich entlastet werden. Ein Blick an die Zapfsäulen zeigt jedoch: Die Preise für einen Liter Diesel, Super und Co. steigen konstant und haben die Zwei-Euro-Marke vielerorts bereits wieder überschritten.