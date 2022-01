Keine gute Geschenkidee Finger weg von "Teacup"-Hunden

Teacup-Hunde heißen so, weil sie ausgewachsen in eine Teetasse passen. (Archiv)

Teacup-Hunde heißen so, weil sie ausgewachsen in eine Teetasse passen. (Archiv) Bildrechte: imago/Panthermedia

Auf den ersten Blick ist oft gar nicht zu erkennen, dass es sich um ein Lebewesen und nicht um ein Stofftier handelt. Teacup-Hunde sind häufig nicht größer als 20 Zentimeter und wiegen meist weniger als eineinhalb Kilogramm. Sie würden damit in eine Teetasse passen, daher kommt der Name. Klar, dass die ewigen Welpen-Ausmaße viele Anhänger haben, doch die Zuchtmethoden sind äußerst fragwürdig.

Tierschützer kritisieren die Zucht der putzigen Statussymbole, die sich häufig in Handtaschen oder als Spielzeug im Kinderzimmer wiederfinden. Häufig seien die Tiere degeneriert und krankheitsanfällig. Die Frage, wie solche Winzlinge überhaupt gezüchtet werden, beantwortet Daniela Schrudde von der Welttierschutzgesellschaft in der "Sächsichen Zeitung". Demnach würde man sich die schwächsten und kleinsten Tiere aus einer Zucht aussuchen, um mit ihnen die Zucht fortzuführen. So würden die typischerweise großen Augen, der große Hinterkopf und die kleine Nase entstehen, die nicht der Anatomie eines gesunden Hundes entspreche. Das sei wider die Natur, so Schrudde weiter.