Auch in Österreich und Frankreich stehen die Insolvenzen der dortigen Thomas-Cook-Töchter unmittelbar bevor. Die österreichische Gesellschaft werde "im Laufe des Tages definitiv" Insolvenz beantragen, sagte ein Unternehmenssprecher am Mittwoch. Das Unternehmen Thomas Cook France hatte am Dienstagabend erklärt, es werde am Mittwoch den Antrag einreichen.

Ein Thomas-Cook-Reisebüro in Frankreich. Bildrechte: dpa