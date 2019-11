Anfang Dezember soll es losgehen. Dann will der insolvente Tourismus-Konzern Thomas Cook mit der Auszahlung der Entschädigungen an seine Kunden beginnen. Dafür zuständig ist die Zurich Versicherung . Doch die ließ nun wissen, das bislang nicht feststeht, wie viel Geld die einzelnen Kunden zurückbekommen, da die Höhe der Gesamtsumme der Forderungen noch unklar ist. Klar ist bereits, dass die durch Thomas Cook versicherte Summe für eine vollständige Rückzahlung an die Kunden nicht ausreicht. Die Geschädigte werden also auf jeden Fall nur einen Teil ihrer Auslagen zurückbekommen. Laut Zurich Versicherung ist bislang ein Schadensvolumen von 250 Millionen Euro gemeldet worden. Versichert war die deutsche Thomas Cook war aber nur bis 110 Millionen Euro.

Die besten Chancen, an zumindest einen Teil des bereits gezahlten Geldes zu kommen haben Reisende, die eine Pauschaulreise gebucht und/oder mit Master Card oder Visa-Kreditkarte bezahlt haben.



Kunden die einzeln und keine ganze Pauschalreise gebucht haben, sind nicht gegen Insolvenz abgesichert. Sie sollten sich schleunigst an ihre Kartenausgebende Bank (nicht an das Kreditkartenunternehmen!) wenden und dort das so genannte Chargeback-Verfahren beantragen. Das kann man online erledigen oder sich in seiner Banfiliale das entsprechende Formular geben lassen. In der Regel bekommt man sein Geld erstattet, wenn man eine Leistung bezahlt, aber nicht erhalten hat.



Das ist auch möglich, wenn man eine Pauschalreisen gebucht hat. Allerdings erst, wenn einem die Insolvenzversicherung mitgeteilt hat, wie viel Geld man zurückbekommen wird. Denn die greift (nur) bei Pauschalreisen. Den Differenzbetrag kann man sich dann über das Chargeback-Verfahren erstatten lassen. Bekommt man von der Insolvenzversicherung innerhalb von 60 Tagen keine Antwort, dann kann man über seine Bank den kompletten Kreditkartenumsatz widerrufen.