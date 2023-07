Neben den Accounts, denen sie folgen, sollen Nutzer von Threads auch "empfohlene Inhalte" von anderen Profilen in ihren Feed gespielt bekommen - ähnlich wie bei Facebook und Instagram. Die Beiträge werden dabei nicht in chronologischer Reihenfolge angezeigt. Vorerst gibt es keine Möglichkeit, sich nur Inhalte aus den Profilen anzeigen zu lassen, denen man folgt.

Threads ist Angaben von Meta zufolge in mehr als 100 Ländern erhältlich. Die EU-Staaten gehören bislang nicht dazu. Grund sind Datenschutz-Bedenken der EU. Ob und wann der Dienst hierzulande verfügbar sein wird, ist bislang unklar. Bis zur Threads-Einführung in der EU können europäische Nutzer Beiträge zwar in einer Web-Ansicht betrachten, diese aber weder teilen noch liken.