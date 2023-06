Kugelfisch - der Trip für Delfine

Eine ganz spezielle Art der Berauschung betreiben Delfine. Die Meeresbiologin Lisa Steiner beobachtete 1995 eine Gruppe von Delfinen vor den Azoren, die einen aufgeblasenen Kugelfisch vor sich herschoben - und das, obwohl diese Fischart Tetrodotoxin absondert, sobald sie sich bedroht fühlt.

Tetrodotoxin ist eines der tödlichsten Nervengifte der Welt und kann bei Menschen zu Lähmungserscheinungen, in hohen Dosen sogar zum Tod führen.

In einer veröffentlichten Forschungsarbeit stellte Lisa Steiner dann die Hypothese auf, dass Delfine winzige Mengen Tetrodotoxin konsumierten, um high zu werden.



Auch einem Filmteam des britischen Senders BBC gelang 2014 eine besondere Aufnahme: Sie filmten eine Gruppe von Delfinen, die genüsslich an einem aufgeblähten Kugelfisch saugten. Mit ihren Mäulern reichten sie dabei den giftigen Fisch wie einen Joint an ihre Artgenossen weiter. Sie ließen sich wie berauscht an die Meeresoberfläche treiben und schienen ihre eigenen Reflexionen in den Wellen anzustarren, so die Beobachtungen.



Wegen der hohen Giftigkeit des Tetrodotoxins bezweifeln einige Biologen diese Absicht der Delfine. Das Spiel mit dem Kugelfisch könnte der natürlichen Neugier der Meeressäuger geschuldet sein und der Rausch damit ein eher zufälliger Spaß.

Delfine berauschen sich am Gift der Kugelfische. Bildrechte: Getty Images

Katzen im Minze-Fieber

Wer einer Katze schon mal Katzenminze gegeben hat, konnte wahrscheinlich beobachten, wie der Stubentiger in eine Art Rauschzustand verfällt. Die Tiere wälzen sich teilweise verträumt an Stellen, die mit der Minze in Berührung gekommen sind, herum oder reiben ihren Kopf an der Pflanze. Sie wirken euphorisch, der Spieltrieb steigert sich.



Katzenminze enthält unter anderem die Stoffe Actinidin und Nepetalacton. Diese sind den Sexuallockstoffen (Pheromonen) sehr ähnlich, die eine rollige Katze verströmt. Gelangt durch Einnahme oder Schnüffeln ein bestimmtes Enzym in den Katzenkörper, kann das verschiedene Zustände auslösen: von Angst über Hyperaktivität bis hin zu Schläfrigkeit. Auf nervöse Katzen kann Katzenminze auch eine beruhigende Wirkung haben. Manche Tiere reagieren überhaupt nicht auf den Duft.

Rentiere auf Pilzen

Einige Tiere machen sich sogar bewusst auf die Suche nach dem Rausch. So grasen etwa Rentiere in einigen Regionen Skandinaviens gezielt Weiden und Wälder nach Fliegenpilzen ab, um sich am Gift der "Magic Mushrooms" zu berauschen.



Rentiere haben einen wesentlich robusteren Stoffwechsel als der Mensch. Deshalb kann die Spezies den Fliegenpilz in Mengen konsumieren, die für Menschen tödlich wären.



Die Inhaltsstoffe rufen nach dem Verzehr ähnliche Halluzinationen, wie zum Beispiel LSD, hervor. Gerade im Winter sind Rentiere in Skandinavien offensichtlich so scharf auf einen ordentlichen Pilzrausch, dass sie in dieser Jahreszeit Fliegenpilze gezielt unter der Schneedecke ausgraben.



Die Wirkung des Pilzkonsums auf die Vierbeiner ist dabei stets die gleiche: Die Rentiere haben einen unsicheren Tritt, schwanken hin und her und geben seltsame Geräusche von sich.

Rentiere geben sich gern mal einen ordentlichen Pilzrausch. Bildrechte: Getty Images

Kängurus im Mohnrausch

Auch im australischen Tasmanien sind bei manchen Tieren Drogen angesagt. Dort ist der weltweit größte Produzent von legal angebautem Schlafmohn für pharmazeutische Produkte angesiedelt und betreibt riesige Schlafmohnfelder.



Kängurus dringen immer wieder in die umzäunten Felder ein und fressen die Mohnkapseln. Ein Genuss mit Folgen: Die Kängurus sind nach dem Mohnkonsum derart high, dass sie meist wie verrückt im Kreis umherhüpfen und dabei mit ihren großen Füßen die Mohnfelder zertrampeln.



Für die Schlafmohnproduzenten stellen die außer Rand und Band geratenen Kängurus ein schwerwiegendes Problem dar, denn mit ihren unkontrollierten Hüpforgien zerstören die großen Beuteltiere einen erheblichen Teil der Ernte.